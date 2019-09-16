Головний тренер одеського "Чорноморця" вирішив подати у відставку

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Ангел Червенков
Ангел Червенков / ФК "Чорноморець"

Одеський "Чорноморець" не надто успішно виступає в Першій лізі. Команда, яка ще минулого сезону грала в УПЛ, зараз перебуває у другій половині турнірної таблиці.

У суботу, 14 вересня, "Чорноморець" програв вдома "Оболонь-Бровар". Після матчу головний тренер "моряків" Ангел Червенков взяв відповідальність за негативний результат на себе та заявив, що готовий подати у відставку.

"Я ніколи не знімаю з себе відповідальність, але хочу, щоб і футболісти демонстрували свою повагу. Не забувайте, що на полі грають футболісти, і ми всі – тренери, вболівальники, керівництво клубу – залежимо від того, як діють гравці. Я зараз буду розмовляти з керівництвом клубу і подам у відставку. Мабуть, щось не виходить у нас, чогось не вистачає команді", – заявив після матчу Ангел Червенков.

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На уточнювальне питання, чи планує він точно подати у відставку, тренер відповів "Так. Не збираюся виправдовуватися".

Однак на сайті "Чорноморця" поки немає інформації, чи прийняло керівництво клубу його відставку. Наступний матч команда проведе на виїзді проти "Кременя" з Кременчука.

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Теги: Спорт Футбол ФК Чорноморець
Джерело: 24 канал
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