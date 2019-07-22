Головний тренер румунського "Динамо" переніс серцевий напад під час матчу: відео

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Юджин Негу
Юджин Негу / Фото з відкритих джерел

Головний тренер бухарестського "Динамо" Юджин Негу переніс сердечний напад під час матчу його команди у чемпіонаті Румунії.

Під час зустрічі фанати "Динамо" закликали Негу піти у відставку. У певний момент 51-річний румунський фахівець звалився на лаву запасних. Пізніше приїхала швидка допомога, яка відразу вирушила в госпіталь.

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Як повідомляється, тренер переніс серцевий напад. У кареті швидкої допомоги Него відкрив очі. Матч, незважаючи на інцидент, продовжився.

Него лише місяць тому очолив команду. Цікаво, що вболівальники на матчі закликали його піти у відставку через любов до попереднього наставника.

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Теги: Спорт Футбол Динамо Новини Спорту
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