Головний тренер румунського "Динамо" переніс серцевий напад під час матчу: відео

Головний тренер бухарестського "Динамо" Юджин Негу переніс сердечний напад під час матчу його команди у чемпіонаті Румунії.

Під час зустрічі фанати "Динамо" закликали Негу піти у відставку. У певний момент 51-річний румунський фахівець звалився на лаву запасних. Пізніше приїхала швидка допомога, яка відразу вирушила в госпіталь.

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Worrying scenes at Dinamo - Craiova! Dinamo manager Eugen Neagoe has been taken to hospital in an ambulance after collapsing during the game with a suspected cardiac arrest. #Liga1 pic.twitter.com/18yvvt4S4B — Alecs Stam (@AlecsStam) 21 июля 2019 г.

Як повідомляється, тренер переніс серцевий напад. У кареті швидкої допомоги Него відкрив очі. Матч, незважаючи на інцидент, продовжився.

Него лише місяць тому очолив команду. Цікаво, що вболівальники на матчі закликали його піти у відставку через любов до попереднього наставника.