Головний тренер "Шахтаря" може очолити італійський топ-клуб

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека перебуває в розширеному списку претендентів на посаду головного тренера "Мілана" в наступному сезоні.

Про це повідомляє італійське видання Planeta Milan.

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Найімовірніше, керівництво "Мілана" звільнить в кінці сезону нинішнього наставника команди Дженнаро Гаттузо, а ось хто його замінить наразі не відомо.

Фаворитом на посаду головного тренера "Мілана" вважається Антоніо Конте. Якщо він відмовиться, то у босів одного з італійських грандів є й інші варіанти. Одним з них є наставник "Шахтаря" Паулу Фонсека, хоч його прізвище не є пріоритетним для керівництва "Мілана".

Спорт 24 писав, що раніше "Шахтар" цікавився персоною португальського тренера Жозе Гомеша, коли той працював на посаді коуча "Ріу Аве".

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