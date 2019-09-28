Головний тренер "Шахтаря" прокоментував трансфер Степаненка в АПЛ

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Тарас Степаненко взимку може перейти в чемпіонат Англії. Однак такий трансфер став несподіванкою для головного тренера "гірників" Луїша Каштру.

Нагадаємо, британське видання The Sun повідомило, що англійський "Крістал Пелас" отримав згоду на перехід півзахисника Тараса Степаненка. Трансфер може відбутися взимку. При цьому ще влітку клуб намагався купити гравця.

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Після матчу з "Ворсклою", в якому "Шахтар" розгромив суперника 4:0, у головного тренера "гірників" спитали про цей перехід.

"Коли, в січні? У січні їде до Англії? Ну, коли ви так говорите. Сюрприз, не знав. Спробую довідатись", – відповів на це Луїш Каштру.