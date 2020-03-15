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Головні тренери "Шахтаря" та "Зорі" закликали призупинити УПЛ

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Луїш Каштру / ФК "Шахтар"

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру закликав призупинити чемпіонат України після поразки від "Зорі" (0:1) в 23-му турі УПЛ.

Каштру сподівається, що УПЛ буде тимчасово припинена після зборів УЄФА наступного тижня. Слова фахівця наводить пресслужба луганчан.

Важливо Чемпіонат України з футболу призупинять через коронавірус

Футбол – це гра емоцій і, здається, що емоцій на стадіоні немає без уболівальників. У четвер навіть я не відчув ці емоції, коли переміг, а сьогодні не відчув, коли програв. Більшість чемпіонатів Європи зробили паузу, і я думаю, що збори УЄФА вже у вівторок дадуть правильну пораду. Потрібно вживати всіх заходів, поки не стало надто пізно,
– сказав наставник "гірників".

Також головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник підтримав свого колегу по амплуа.

Я думаю, що потрібно зробити паузу. Давайте заспокоїмося, а потім всі разом з уболівальниками награємось в футбол. Будемо радіти футболу, а не переживати за те, що зараз відбувається в світі. Краще зробити паузу і дочекатися того моменту, коли всі разом будемо радіти спорту. Вся боротьба ще попереду. Ми з розумінням поставимося до будь-якого майбутнього рішення і чекаємо вівторка,
– сказав Скрипник.

  • Зараз матчі УПЛ проходять без глядачів у зв'язку з карантином по всій території України, введеним через пандемію коронавірусу.
  • "Шахтар" продовжує лідирувати в УПЛ, випереджаючи "Зорю" на 13 очок. Наступний матч команда Каштру проведе 22 березня проти "Динамо".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт ФК Зоря Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Коронавірус в Україні УПЛ Шахтар Футбол
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