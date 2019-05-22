Головний тренер "Зорі" натякнув на свою відставку в кінці сезону

Головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб прокоментував нічию зі "Львовом" (0:0) у матчі 30 туру української Прем'єр-ліги.

Наставник луганчан висловив розчарування результатами "Зорі" в нинішньому сезоні.

Огляд матчу: "Львів" у більшості не зумів дотиснути "Зорю": відео

"Що коментувати, коли нічия 0:0? У нас було набагато більше моментів, але ми їх не використали. Не знайшлося лідера, не знайшлося виконавця в тих моментах, коли потрібно віддати останній пас або потрапити у ворота", – цитує Вернидуба офіційний сайт "Зорі".

Весь цей чемпіонат, особисто для мене – найгірший. Навіть в тому сезоні [2017/2018], коли ми програли лише в останній грі третє місце – ми билися до кінця. Набагато цікавіше було. Цього року дуже багато втратили. До сих пір зрозуміти не можу, як програли в Кубку "Інгульцю". Складно говорити. Повторюся, для мене це найгірший чемпіонат. Видно, я як тренер, не зміг зробити все, для того, щоб ми виступили краще.

Також Юрій Вернидуб натякнув на свою можливу відставку наприкінці сезону.

"Але я все одно люблю свою роботу, люблю "Зорю". Це той клуб, який зробив з мене тренера. Я намагаюся віддати всього себе клубу і тих вершин, які поки ми не можемо досягти. Але сподіваюся, що рано чи пізно ми прийдемо до цих вершин. Це буде те чи при мені, чи то без мене, але впевнений, що "Зоря" повинна домогтися висот", – підсумував тренер луганської команди.

Після нічиєї в матчі "Маріуполь" – "Олександрія" "Зоря" остаточно втратила шанси обійти олександрійців і посісти третє місце в чемпіонаті. Луганчанам залишається вести боротьбу з "Маріуполем" за четверту позицію.

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