Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник не прийшов на післяматчеву прес-конференцію: причина

Луганська "Зоря" розпочала новий чемпіонат з перемоги над полтавською "Ворсклою" на виїзді. Однак головний тренер луганців Віктор Скрипник не прийшов на післяматчеву прес-конференцію.

Як пояснили у луганській "Зорі", Віктор Скрипник відразу ж після гри вирушив на конференцію тренерів в Німеччину. Відтак на прес-конференцію прийшов його помічник Веселін Атанасов.

Як це було: "Зоря" перемогла "Ворсклу" у першому матчі сезону завдяки голу на 3-й хвилині

Варто зазначити, що це саме на прохання Скрипника матч розпочали у неділю о 14:00. При цьому що у Полтаві очікувала спека, яка могла завадити проведенні матчу (арбітр двічі зупиняв гру, щоб футболісти могли втомити спрагу).