Головного тренера "Динамо" Хацкевича сватають в російський клуб

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич є одним з кандидатів на посаду головного тренера "Рубіна".

Про це повідомляє російський "Спорт-Експрес".

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Керівництво "Рубіна" конфліктує з нинішнім наставником казанців Курбаном Бердиєвим, який не згоден піти на зниження зарплати.

Саме тому керівництво клубу почало складати список потенційних наступників Бердиєва, в який входить і Хацкевич.

До слова, білоруський фахівець очолив "біло-синіх" влітку 2017-го року. Олександра Хацкевича закінчується у кінці цього сезону. Наразі не відомо, чи продовжить клуб угоду з білоруським фахівцем. За два роки в "Динамо" Хацкевич виграв тільки Суперкубок України (2018).

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