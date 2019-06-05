Голуби, вино і дитячі книги: несподівані хобі відомих спортсменів

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У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – як би спортсмени не любили справу свого життя, інколи хочеться перепочити. Тому навіть найбільш зіркові атлети мають хобі, які не пов'язані зі спортом. Майк Тайсон розводить голубів. Андрій Шевченко обожнює гольф і є одним з найкращих гольфістів України. Андреа Пірло – винороб. Девід Бекхем полюбляє фехтування, а Тео Волкот пише для дітей.

Також у випуску:

Ковзаняра Стівена Бредбері охрестили найфартовішим спортсменов в історії Олімпійських ігор. Ковзанярський спорт, попри можливу візуальну легкість, насправді, складний і травматичний. Учасники у мінімальних захисних обладунках набирають швидкості у середньому понад 50 кілометрів за годину.

Які падіння і травми довелось пережити відомому спортсмену – дивіться у програмі.

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Теги: Курйозні новини Новини Спорту Спорт Спорт навиворіт
Джерело: 24 канал
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