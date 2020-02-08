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Гончарук зганьбився, коли сказав, що в збірній України немає гравця під 12 номером

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Олексій Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук подарував міністру зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петеру Сіярто футболку української футбольної збірної з номером 12, і отримав у відповідь презент від угорського політика.

В якості подарунка Гончарук презентував Петеру футболку збірної України з номером 12 на спині.

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Олексій Гончарук та Петер Сіятро / Фото: Facebook

Все б нічого, але Олексій зробив акцент на тому, що такого номера не існує в збірній України. До слова, під 12 номером у збірній виступає Андрій Пятов.

"До речі, про м’яч! Після зустрічі ми з Петером обмінялися подарунками. Як виявилось, він також футбольний вболівальник. Тому я вирішив презентувати йому символічний дарунок – футболку української збірної з номером "12". Як ви, певно, знаєте, такого номеру не існує. Цей номер – номер уболівальника", – написав спершу Гончарук.

Правда, через 3 години, Прем'єр-міністр все-таки поправив свій пост і прибрав пропозицію, яка мала невірний сенс. Тепер абзац виглядає так:

"До речі, про м’яч! Після зустрічі ми з Петером обмінялися подарунками. Як виявилось, він також футбольний вболівальник. Тому я вирішив презентувати йому символічний дарунок – футболку української збірної з номером "12". Як ви, певно, знаєте, зазвичай футбольні клуби присвячують цей номер для своїх уболівальників".

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Збірна України з футболу Олексій Гончарук
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