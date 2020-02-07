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Гонсалес офіційно покинув "Динамо"

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Дерліс Гонсалес / 24 канал

Парагвайський футболіст "Динамо" Дерліс Гонсалес офіційно перейшов в "Олімпію Асунсьйон". Деталі угоди наразі невідомі.

Парагвайський клуб вже оголосив про перехід 25-річного нападника у своєму твіттері. Натомість "Динамо" поки не підтверджує трансфер.

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"Ласкаво просимо додому, ласкаво просимо в Олімпію", – йдеться у повідомлені парагвайців, які привітала Дерліса з переходом до своїх лав.

Раніше ЗМІ повідомляли, що "Динамо" продасть Гонсалеса за 5 мільйонів доларів. Цю суму парагвайський клуб заплатить за половину прав на Гонсалеса.

Дерліс перейшов з "Базеля" до "Динамо" влітку 2015 року. Тоді "біло-сині" заплатили швейцарцям близько 9,3 мільйона євро.

З літа 2018 року форвард збірної Парагваю виступав на правах оренди у складі бразильського "Сантоса".

За даними Transfermarkt, контракт Дерліса з "Динамо" був розрахований до літа 2020 року. Однак ЗМІ писали про те, що Гонсалес має довгострокову угоду з "Динамо".

У сезоні 2018/2019 Гонсалес зіграв за "Сантос" 18 матчів. У його активі тільки один гол.

Гонсалес став 5-м футболістом, який покинув "Динамо" взимку. Раніше київський клуб віддав в оренду Жерсона Родрігеса, Сідклея, Дениса Гармаша та продав Карлоса Самбрано.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо Трансфери
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