Колишній пілот Формули-1 італієць Алессандро Дзанарді потрапив у важку аварію. Інцидент стався 19 червня поблизу італійського міста Сієна.

Дзанарді був терміново доставлений вертольотом у госпіталь міста Сієни після серйозної ДТП. Про це повідомляє Sky News.

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Дзанарді в'їхав на велосипеді у вантажівку

Повідомляється, що легендарний гонщик потрапив у ДТП під час тренування на велосипеді з ручним приводом. Його стан розцінюється як дуже важкий.

Він готувався до чергових змагань для спортсменів з обмеженими можливостями. Аварія сталася на шосе номер 146 в районі міста П'єнца.

За інформацією Gazzetta dello Sport, Дзанарді не вдалося уникнути зіткнення з вантажівкою, коли на крутому спуску він не зміг утримати під контролем свій велосипед і виїхав на смугу зустрічного руху.

За інформацією, що надходить з Італії, Дзанарді отримав серйозні черепно-мозкові травми.

За свідченням свідків, після аварії Дзанарді якийсь час був у свідомості і міг говорити. Рятувальники прибули на місце події лише через 20 хвилин.

На момент прибуття допомоги Алессандро перебував у свідомості, при цьому підкреслювалося, що його стан вкрай важкий.

Іноземні ЗМІ пишуть, що 53-річний італієць переніс нейрохірургічну операцію.

Відео з місця аварії

Що відомо про Дзанарді

Дзанарді двічі став чемпіоном у північноамериканській серії CART. Це сталося у сезонах 1997-1998 років.

Також він виступав у Формулі-1, де не досяг визначних результатів. Широку відомість Алессандро здобув через повернення до змагань після втрати обох ніг у наслідок аварії.

15 вересня 2001 року в гонці на трасі Лаузітцрінг в Німеччині Дзанарді потрапив у важку аварію на перегонах класу CART.

Виїхавши на трасу після піт-стопу, він на непрогрітій гумі дуже рано прискорився і не впорався з керуванням.

Його болід розвернуло поперек траси. У наступну секунду в нього врізався болід канадця Алекса Тальяні. Reynard італійця розрубало навпіл. Лікарі змушені були пізніше ампутувати обидві ноги до коліна.

Відео аварії Дзанарді 2001 року

У вересні 2012 року Дзанарді виграв дві золоті та одну срібну медаль на Літніх Паралімпійських Іграх у Лондоні у змаганнях парациклістів.