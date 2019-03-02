Гонщик влетів у бетонну стіну ще до початку перегонів: відео карколомної аварії

Під час тренування перед першим етапом австралійської серії SuperCars гонщик Маколі Джонс розбив свою машину. Він влетів у бетону стіну на повній швидкості.

Аварія сталася на швидкісному повороті. За попередньою версією, причиною стала відмова гальм.

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"У цьому місці така висока швидкість, що мені ще пощастило – стіна стояла далеко від траси. Я відчував себе, як в сповільненій зйомці, коли летів в неї задом машини. Не може бути нічого гірше, коли залишаєшся без гальм в кінці прямої на такій швидкості. Добре ще, що там був бар'єр з шин, а не просто бетонна стіна", – заявив після аварії Маколі Джонс.

Відео аварії під час перегонів у Австралії

Macauley Jones has walked away from this massive crash in Practice at the #SuperloopADL500.#VASC pic.twitter.com/uvNfXuYSEG — Supercars (@supercars) 2 березня 2019 р.

Пошкодження машини не дозволять гонщику продовжити вікенд в Аделаїді.