Гонщиця із США загинула, намагаючись встановити рекорд швидкості на реактивному автомобілі

Американська гонщиця і телеведуча Джессі Комбс загинула під час аварії, яка сталася, коли дівчина намагалася встановити рекорд швидкості на реактивному автомобілі.

Трагедія сталася на сухому озері в пустелі Алворда, штаті Орегон. Комбс намагалася побити свій власний рекорд швидкості на реактивному автомобілі і розігнатися до 996 кілометрів на годину, повідомляє видання Autoblog.

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Дівчині було 39 років. Рідні гонщиці відзначили, що вона "покинула цю землю, рухаючись швидше, ніж будь-яка інша жінка в історії".

Свій перший рекорд на чотириколісного транспортному засобі Джессі Комбс встановила в жовтні 2013 року. Тоді вона досягла швидкості 640,5 кілометрів на годину за кермом Eagle Supersonic Speed Challenger.

Пізніше вона розганялась до швидкості близько 772 кілометрів на годину, проте офіційно рекорд підтвердити не вдавалося.