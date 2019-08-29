Гонщиця із США загинула, намагаючись встановити рекорд швидкості на реактивному автомобілі

202 Читать новость на русском
Jessi Combs
Jessi Combs / Фото з відкритих джерел

Американська гонщиця і телеведуча Джессі Комбс загинула під час аварії, яка сталася, коли дівчина намагалася встановити рекорд швидкості на реактивному автомобілі.

Трагедія сталася на сухому озері в пустелі Алворда, штаті Орегон. Комбс намагалася побити свій власний рекорд швидкості на реактивному автомобілі і розігнатися до 996 кілометрів на годину, повідомляє видання Autoblog.

Читайте також: Помер футболіст збірної Гани, екс-гравець англійського клубу КПР

Дівчині було 39 років. Рідні гонщиці відзначили, що вона "покинула цю землю, рухаючись швидше, ніж будь-яка інша жінка в історії".

Свій перший рекорд на чотириколісного транспортному засобі Джессі Комбс встановила в жовтні 2013 року. Тоді вона досягла швидкості 640,5 кілометрів на годину за кермом Eagle Supersonic Speed Challenger.

Пізніше вона розганялась до  швидкості близько 772 кілометрів на годину, проте офіційно рекорд підтвердити не вдавалося.

 

blog_ava
Партії Порошенка і Тимошенко відкликали своїх представників з комітету свободи слова
сьогодні
1287
Теги: Втрати Новини США Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зірка танців на льоду й чемпіон Олімпіади: Хто такий наступний суперник Ломаченка – Люк Кемпбелл
28 серпня 14:20 Зірка танців на льоду й чемпіон Олімпіади: Хто такий наступний суперник Ломаченка – Люк Кемпбелл
Михайло Гема 559
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
13352
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
19 серпня 20:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8385
Жеребкування Ліги чемпіонів: ймовірні суперники "Шахтаря" та все що треба знати про це
сьогодні 00:10 Жеребкування Ліги чемпіонів: ймовірні суперники "Шахтаря" та все що треба знати про це
3359
Англійський тренер трагічно помер після святкування перемоги своєї команди
28 серпня 16:42 Англійський тренер трагічно помер після святкування перемоги своєї команди
535
Новини
Більше новин
Залиште відгук