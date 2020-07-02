Гордість країни: дві українки потрапили у топ-10 найкращих футболісток світу
Футболістки жіночої збірної України Ольга Овдійчук та Дарина Апанащенко ввійшли за результатами голосування у топ-10 найкращих футболісток у світі. Дівчата посіли сьоме та восьме місця.
У червні засновник порталу Futebol Feminino Alternativo, який спеціалізується на жіночому футболі, Віктор Х’юго запустив голосування серед усіх вболівальників, щоб визначити 50 найкращих чинних футболісток світу, які за останні 5 років грали у складі збірної своєї країни.
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Серед найкращих
Серед 250 претенденток на потрапляння у такий рейтинг опинилися дві українські спортсменки, а саме Ольга Овдійчук і Дарина Апанащенко.
1 липня голосування завершилось, участь взяло понад п'ять тисяч голосів.
Ользі Овдійчук віддали 348 голосів, а Дарині Апанащенко – 337.
Лідером рейтингу стала Барбара Банда із китайського "Шанхаю". Футболістка представляє національну збірну Замбії. Барбарі віддали трохи менше половини всіх голосів – 2053. Другу сходинку посіла Джілл Рорд із Нідерландів, яка виступає за лондонський "Арсенал" – 627 голосів.
Трійку лідерок замкнула Андресса Алвеш, яка представляє збірну Бразилії та виступає за італійську "Рому" – 525 голосів вболівальників.
Топ-10 за результатами голосування
- Барбара Банда (Замбія).
- Джілл Рорд (Нідерланди).
- Андресса Алвеш (Бразилія).
- Беатріс Дзанератто (Бразилія).
- Зена Колман (Намібія).
- Тамірес (Бразилія)
- Ольга Овдійчук (Україна).
- Дарина Апанащенко (Україна).
- Деяна Кастельянос (Венесуела).
- Мануела Джуліано (Італія).
- Влітку 2019 року Ольга Овдійчук підписала контракт із грандом футболу мадридським "Атлетіко". До цього грала у складі "Житлобуд-1". У складі команди неодноразово ставала чемпіонкою України та володаркою кубка України.
- Дарина Апанащенко виступає за український "Житлобуд-1". Як гравчиня збірної Апанащенко відзначилася 3 голами у кваліфікації до Євро-2012, в тому числі й в переможних для українок матчах проти Данії та Шотландії, а також допомогла збірній України кваліфікуватися до фінальної частини турніру, забивши ще 3 м'ячі в матчах плей-оф проти Словенії. На чемпіонаті Європи вона знову забила у ворота Данії.