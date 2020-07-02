Футболістки жіночої збірної України Ольга Овдійчук та Дарина Апанащенко ввійшли за результатами голосування у топ-10 найкращих футболісток у світі. Дівчата посіли сьоме та восьме місця.

У червні засновник порталу Futebol Feminino Alternativo, який спеціалізується на жіночому футболі, Віктор Х’юго запустив голосування серед усіх вболівальників, щоб визначити 50 найкращих чинних футболісток світу, які за останні 5 років грали у складі збірної своєї країни.

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Серед найкращих

Серед 250 претенденток на потрапляння у такий рейтинг опинилися дві українські спортсменки, а саме Ольга Овдійчук і Дарина Апанащенко.

1 липня голосування завершилось, участь взяло понад п'ять тисяч голосів.

Ользі Овдійчук віддали 348 голосів, а Дарині Апанащенко – 337.

Лідером рейтингу стала Барбара Банда із китайського "Шанхаю". Футболістка представляє національну збірну Замбії. Барбарі віддали трохи менше половини всіх голосів – 2053. Другу сходинку посіла Джілл Рорд із Нідерландів, яка виступає за лондонський "Арсенал" – 627 голосів.

Трійку лідерок замкнула Андресса Алвеш, яка представляє збірну Бразилії та виступає за італійську "Рому" – 525 голосів вболівальників.

Топ-10 за результатами голосування

Барбара Банда (Замбія). Джілл Рорд (Нідерланди). Андресса Алвеш (Бразилія). Беатріс Дзанератто (Бразилія). Зена Колман (Намібія). Тамірес (Бразилія) Ольга Овдійчук (Україна). Дарина Апанащенко (Україна). Деяна Кастельянос (Венесуела). Мануела Джуліано (Італія).