Гордість України: рік тому Підручний став першим українським чемпіоном світу з біатлону – відео

10 березня 2019 року у шведському Естерсунді була переписана історія українського та світового біатлону. Дмитро Підручний став першим українським чемпіоном світу. Дмитро виграв гонку переслідування.

Хід гонки

Підручний стартував у гонці 4-м, оскільки програв у спринті Йоганнесу Бьо 17 секунд. До третьої стрільби українець програв лідеру гонки Йоганнесу Бьо понад хвилину.

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На "стійці" Підручний відпрацював чисто і пішов на дистанцію другим, програючи Бьо вже менше, аніж 50 секунд.

Однак це відставання все одно було суттєвим та комфортним для норвежця, адже Йоганнес надзвичайно швидкий спортсмен.

На останню стрільбу Бьо прийшов першим з величезною перевагою над переслідувачами. Та нерви у зіркового норвежця не витримали – аж три штрафні кола.

Поки Йоганнес "мотав" штрафні кола, на стрільбу прибігли його брат Тар'є, французи Гігона та Фійон-Має, росіянин Гаранічев та наш Підручний. Тільки Підручний відпрацював чисто та пішов на дистанцію першим.

Бьо після штрафних кіл програвав українцю 15 секунд. Серйозне відставання, але не таке критичне для Бьо.

На позначці 11,3 кілометра відставання вже складало 13 секунд. Менше, аніж через кілометр Бьо відіграв ще три секунди.

Та наздогнати українця Бьо так і не зміг. Підручний першим перетнув фінішну лінію.

️MEMORIES OF LAST WINTER️



Dmytro Pidruchnyi storms to Pursuit at the World Championships in Östersund and gives us one of the most emotional moments of the season at the Medal Ceremony #biathlon #biathlonfamily



: Evgeny Tumashov and Christian Manzoni pic.twitter.com/kmeCzYzuVo — IBU World Cup (@IBU_WC) November 6, 2019

Відео гонки переслідування

Підручний увійшов в історію

Дмитро став першим в історії біатлону представником України, який здобув золото чемпіонату світу. До цього подібне підкорювалося тільки українським спортсменкам.

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На церемонії нагородження Дмитро не стримував емоції. Українець розплакався, коли лунав гімн України. І справді, як не пустити сльозу, коли переписуєш історію?

Відео нагородження Дмитра Підручного золотою медаллю

Що досяг Підручний після чемпіонату світу?

Дмитро став не тільки лідером української збірної, але й прикладом для наслідування для молодих біатлоністів. Підручний довів, що в біатлоні немає нічого неможливого.

У новому сезоні Дмитро тричі підіймався на подіум. На чемпіонаті Європи в Білорусі українець здобув бронзу в спринті та золото у змішаній естафеті.

7-го березня Підручний разом з партнерами по збірній України вдруге вписав своєї прізвище в історію та довів, що дива таки мають місця в біатлоні.

Збірна України здобула срібну медаль на Кубку світу в чеському Нове-Мєсто. Для чоловічої збірної України це перша медаль за 9 років.

До цього "синьо-жовті" здобули нагороду в естафеті 11 березня 2011 року. У російському Ханти-Мансійську "синьо-жовті" виграли бронзову медаль.

Загалом чоловіча збірна України з біатлону тільки чотири рази опинялася на подіумі Кубків світу.