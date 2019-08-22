Готовий здійснити мрію всього життя – стати чемпіоном світу, – боксер Дерев'янченко

Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) поділився думками про майбутній бій з Геннадієм Головкіним (39-1-1, 35 КО) за титул чемпіона світу за версією IBF.

Українець поважає суперника, але зробить всю, щоб здійснити мрію всього свого життя.

Читайте також: Альварес другий боксер, якого позбавили титулу через Дерев'янченка: усі деталі долі поясу IBF

Дуже радий, що моя команда надала мені ще одну можливість поборотися за титул чемпіона світу в середній вазі. Відчуваю велику повагу до Головкіна і з нетерпінням чекаю можливості довести на рингу, що я готовий кинути виклик і здійснити мрію всього життя – стати чемпіоном світу. Глядачі побачать грандіозну битву, не можу дочекатися виходу в ринг,

– цитує Дерев'янченко Boxingscene.com.

Спорт 24 писав, що бій Дерев'янченко – Головкін відбудеться 5 жовтня в Нью-Йорку. Переможець поєдинку буде зобов'язаний провести перший захист чемпіонського титулу за останні півроку після жовтневого поєдинку.

Дерев'янченко став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у квітні,перемігши рішенням суддів Джека Кулкая. Після цього він піднявся на перше місце у рейтингу IBF.

Сергій хоче отримати не менше 5,5 млн доларів за бій проти Головкіна. Дерев'янченко раніше не заробляв за бій більше, аніж 500 тисяч доларів. Відтак, його бій за титул IBF принесе Сергію найбільший заробіток.