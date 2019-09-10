Готовий зіграти проти нігерійців, якщо довірять місце у складі, – Лунін

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Андрій Лунін
Андрій Лунін / Павло Кубанов

Воротар збірної України Андрій Лунін висловив готовність вийти в стартовому складі на матч проти команди Нігерії.

Напередодні Андрій Лунін провів відкрите тренування зі збірної України на "Дніпро арена". Там зібралося чимало вболівальників. Загалом на матч продано вже 24 тисячі квитків, у той час як стадіон вміщує 28 тисяч.

"Збірна Нігерії – хороша силова команда. Усі представники Африканського континенту грають потужно, в атлетичний футбол. Дуже приємно перебувати в Дніпрі. Уперше на передігровому тренуванні бачив стільки вболівальників, уся трибуна була заповнена. Почуваюся добре, готовий зіграти проти нігерійців, якщо довірять місце у складі", – відзначив голкіпер після відкритого тренування.

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Варто зазначити, що Андрій Лунін свого часу виступав на "Дніпро арені". Він тоді ще був гравцем "Дніпра", у сезоні 2016/17 відігравши за клуб 22 матчів. Згодом він перейшов до "Зорі", звідки його викупив "Реал". Вже після цього були оренди в "Леганесі" та "Вальядоліді".

Варто додати, що перед початком заняття президент УАФ Андрій Павелко вручив орден "За заслуги" III ступеня чемпіону світу серед 20-річних, кращому голкіперу ЧС-2019 (U-20) Андрію Луніну, оскільки під час нагородження всієї команди в Києві Андрій був у заокеанському турі з мадридським "Реалом".

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Андрій Лунін Україна – Нігерія
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