Гоцик та Сормова знову битимуться за титул: результати боїв WWFC 14

2 березня в столичному "Палаці Спорту" відбулося яскраве бійцівські шоу. На турнірі WWFC 14 в октагоні зустрілися 20 бійців з різних вагових категорій, які боролися не тільки за місця в рейтингу, а й за чемпіонські пояси.

Відразу у двох поєдинках титул чемпіона дістався бійцям вперше. У головному поєдинку вечора Блейн О'Дрісколл, один і спаринг-партнерів легендарного Конора Макгрегора, що недавно став амбасадором Parimatch, переміг чинного чемпіона в найлегшій ваговій категорії Теймура Рагімова. Хоча для ірландця спочатку все складалося не так райдужно. У першому раунді він навіть побував в нокдауні, але потім нав'язав супернику боротьбу в партері. В результаті Блейн здобув перемогу в третьому раунді задушливим прийомом.

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Під час бою була представлена рукавичка Конора МакГрегора

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Переможець у поєдинку за вакантний пояс чемпіона WWFC в легкій вазі також визначився в захопливому бою. Михайло Одінцов відмінно виглядав в першому раунді проти Паати Чапелії, що представляє Німеччину. Білорус не один раз зривав оплески після того, як кидав суперника на підлогу. Але в другому раунді Паата став діяти активніше та намагався диктувати свої правила гри. Часом Чапелія просто дразнив Михайла, запрошуючи того завдавати удар, та демонструючи, що вони не несуть для нього загрози. Втім, однією харизми виявилося недостатньо, і в третьому раунді Одінцов все ж виграв нокаутом.

Чи не найбільший інтерес у вболівальників викликав бій Магдалени Сормової проти Єви Дуарте. Сормова захищала титул в мінімальній вазі, який не так давно відібрала у Світлани Гоцик. Українка перед цим заявила, що хотіла б повернути чемпіонський пояс, перемігши саме Магдалену. Такий шанс у Світлани буде, оскільки бій проти Дуарте Магдалена виграла. Вона часто переводила поєдинок в партер, але провести задушливий або больовий прийом не змогла. У підсумку перемогу їй віддали судді, причому роздільним рішенням. Після цього оголосили, що в наступному поєдинку представниця Чехії знову зустрінеться з Гоцик, – і тут же ефектним "анонсом" сутички стала перша дуель поглядів суперниць в октагоні.

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Що стосується самої Світлани Гоцик, то вона в той вечір також провела свій бій, який закінчився ще в першому раунді. Цього разу їй протистояла суперниця з Бразилії Една Олівейра. Все закінчилося, як тільки поєдинок перейшов в партер. Там Світлана больовим прийомом змусила суперницю здатися.

Серед інших боїв також варто виділити сутичку Миколи Гроздєва, ще одного представника команди Конора Макгрегора, з білорусом Едуардом Лазаровичем. Обидва продемонстрували яскраву роботу в стійці, а в третьому раунді Гроздєвому, після невдалих спроб провести задушливий прийом, вдалося виграти за рахунок сабмішена.

Одна з найбільш переконливих перемог вечора – у Станіслава Хмільковского над Андрієм Скорняковим, який, до слова, майже на 20 кілограм легше. Поваливши суперника на підлогу, Станіслав завдав кілька настільки потужних і точних ударів, відтак багато глядачів у залі стали побоюватися за здоров'я Андрія. Втім, хоч Скорнякову й дісталося, він зміг піднятися на ноги і самостійно покинути октагон.

Результати всіх поєдинків WWFC 14:

Main Card

Блейн О'Дрісколл (6-2; Ірландія) – SBM 3 (задушливий прийом) – Теймур Рагімов (7-1; Україна)

Магдалена Сормова (6-1, Чехія) – SD 5 (роздільне рішення суддів) – Ева Дуарте (4-1; Франція)

Михайло Одінцов (12-2; Білорусь) – ТКО 3 (технічний нокаут) – Паата Чапелія (8-4, Грузія)

Prelimenary Card

Світлана Гоцик (11-4; Україна) – SBM 1 (больовий прийом) – Една Олівейра (7-4; Бразилія)

Кирило Горобець (7-1; Україна) - SBM 1 (больовий прийом) - Гасан Азізов (4-2; Азербайджан)

Early Prelims

Микола Гроздєв (0-0; Ірландія) – SBM 3 (больовий прийом) – Едуард Лазаревич (3-0; Білорусь)

Артем Мисак (4-1; Україна) – SBM 1 – Іван Дзябенко (6-1; Україна)

Станіслав Хмільковський (1-2; Україна) – ТКО 1 (технічний нокаут) – Андрій Скорняков (Україна)

Анатолій Жураковський (2-0; Україна) – UD 3 (за очками одноголосним рішенням суддів) – Арман Єсаян (4-1; Україна)

Богдан Куделя (4-2; Україна) – UD 3 (за очками одноголосним рішенням суддів) – Михайло Шаблій (1-0)