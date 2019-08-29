Готувати швидко: лайфхаки для швидкого та корисного харчування

Дуже часто можна почути відгуки людей, які займаються спортом, що їм ніколи не вистачає часу для приготування їжі. Насправді, зазвичай це просто виправдання, готувати не так довго, як більшість людей думає, звісно якщо річ йде не про складні витвори високої кухні. Адже, не відкрию вам секрету, якщо скажу, що роль їжі для життя людей є невід’ємною її частиною.

Крім цього, щоденний раціон людини повинен збагачувати організм такими речовинами як жири, білки й вуглеводи, які необхідні для нормальної життєдіяльності.

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Проте, якщо й склалась така ситуація, що у вас немає навіть 40 хвилин у день для того, щоб приготувати їжу, ділимось з вами чудовими лайфхаками, щоб не пропустити повноцінне приймання їжі:

1. Тунець, або ж будь-яка консервована риба. Може зберігатись деякий час без холодильника, не потрібно готувати, можна завжди брати із собою, доречна під будь-який гарнір, салат.

2. Уже помиті овочі в пакетах – чудовий та легкий гарнір. З рибою чудове поєднання, і ось ми вже маємо повноцінний обід.

3. Заморожені різноманітні суміші. Їх насправді дуже багато – гриби, овочі, зелень, готові крупи… Якщо ж це поєднати в результаті виходить чудовий гарнір, та велика економія часу (5-10 хвилин і можна приступати до приймання їжі).

4. Фрукти – є прекрасним джерелом вітамінів і мінералів, та вважається чудовим перекусом для людини. Також, фрукти можна їсти навіть під час суворої дієти.

5. Яйця – їх необов’язково навіть варити. Залили в пластиковий контейнер, відправили в мікрохвильову піч – декілька хвилин і вони готові.

6. Зерновий хліб, хлібці, лаваш – чудове джерело для вуглеводів. Та найти ці продукти можна в будь-якому супермаркеті.

7. Питний йогурт. Насправді, вибір надзвичайно великий, та також можна знайти в будь-якому супермаркеті.

8. Та на кінець, звісно, зараз дуже багато фут кортів, де можна знайти здорову їжу й витрати на це максимально мало часу.

Отож, не варто забувати про те, що харчування людини має не просто величезне значення, це – життєво необхідно. Тому дуже важливо харчуватись правильно та регулярно, та ставитись до того, що ми їмо з великою відповідальністю.

Автор: Назарій Дзюбановський