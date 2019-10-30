Говорити українською немає потреби, всі спілкуються російською, – легіонер "Динамо"

Словенський легіонер "Динамо" Беньямін Вербич розповів, що для нього вже нема мовного бар'єру в київському клубі. Вербич спілкується з партнерами російською мовою.

Беньямін зізнався, що вивчати українську мову немає потреби, адже в команді всі спілкуються та розуміють російську.

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Так, мовного бар'єру вже давно немає. Мову вчив сам, без викладача. У цьому мені дуже допоміг Томаш Кендзьора, який з'явився у "Динамо" трохи раніше і сам пройшов цей шлях.



Якщо я не знав якесь слово, питав у нього. Взагалі, російську мову мені було легко вчити, адже вона трохи схожа на словенську. Українську теж розумію, але сам не говорю. Власне, в цьому немає потреби, адже всі спілкуються російською або хоча б її розуміють,

– цитує словенця Dynamo.kiev.ua.

25-річний Вербич перейшов у "Динамо" з "Копенгагена" взимку 2018 року. Його контракт з "біло-синіми" чинний до 2022 року.

За "Динамо" Вербич зіграв 62 матчі, забив 21 гол та віддав 6 результативних передач.