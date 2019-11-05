Гра з "Динамо" Загреб покаже, хто пройде в 1/8 фіналу, – тренер "Шахтаря"

Наставник "Шахтаря" Луїш Каштру поспілкувався з журналістами напередодні матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти "Динамо" Загреб.

Луїш Каштру заявив, що для "Шахтаря" кожен наступний матч є найважливішим. Тренер вважає, що в протистоянні з "Динамо" Загреб може визначитися доля путівки в раунд плей-офф.

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Ця гра дуже важлива, тому що вона наступна. Ми завжди розглядаємо наступний поєдинок як найважливіший. Якщо говорити про прохід далі (плей-офф, – Спорт24), то в обох команд зараз по 4 очки й абсолютно нічого не вирішено.



Ми розраховуємо на завтрашній матч, він покаже на 90%, хто пройде далі. Наразі нічого не вирішено: ні для нас, ні для "Аталанти",

– заявив Каштру.

На запитання про те, як "Шахтар" планує здолати "Динамо", Каштру заявив, що сила донеччан у стилі гри.

Наша головна зброя – це стиль гри. Ми в жодному разі не будемо відходити від свого ДНК. "Шахтар" завтра намагатиметься показати ту гру, яку демонстрував упродовж сезону в Лізі чемпіонів та чемпіонаті України. Найголовніше для нас завтра – це показати хорошу гру в атаці, абсолютно безпечну.



Найти шляхи, щоб розкривати оборону "Динамо" й забивати голи. Найголовніше в кожній грі це 4 складові: техніка, тактика, психологія і фізика. Жодна з них не є кращою за іншу. Не можна грати з трьома чи двома. Дуже важливі ці чотири складові. Тому "Шахтар" спробує продемонструвати все це на полі, адже в нас є велике бажання пройти далі. Ми віддамо всі свої сили, щоб пройти далі,

– резюмував португалець.

Поєдинок "Динамо" Загреб – "Шахтар" відбудеться у середу в Хорватії. Гра розпочнеться о 22:00.

Команди вже зустрічалися 22 жовтня у Харкові. Поєдинок завершився результативною нічиєю 2:2. Наразі "гірники" та "динамівці" ділять другу сходинку в групі C, маючи по 4 очки в активі.