Гра з "Динамо" Загреб покаже, хто пройде в 1/8 фіналу, – тренер "Шахтаря"

232 Читать новость на русском
Луїш Каштру
Луїш Каштру / shakhtar.com

Наставник "Шахтаря" Луїш Каштру поспілкувався з журналістами напередодні матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти "Динамо" Загреб.

Луїш Каштру заявив, що для "Шахтаря" кожен наступний матч є найважливішим. Тренер вважає, що в протистоянні з "Динамо" Загреб може визначитися доля путівки в раунд плей-офф.

Читайте також: Динамо Загреб – Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Ця гра дуже важлива, тому що вона наступна. Ми завжди розглядаємо наступний поєдинок як найважливіший. Якщо говорити про прохід далі (плей-офф, – Спорт24), то в обох команд зараз по 4 очки й абсолютно нічого не вирішено.

Ми розраховуємо на завтрашній матч, він покаже на 90%, хто пройде далі. Наразі нічого не вирішено: ні для нас, ні для "Аталанти",
– заявив Каштру.

На запитання про те, як "Шахтар" планує здолати "Динамо", Каштру заявив, що сила донеччан у стилі гри.

Наша головна зброя – це стиль гри. Ми в жодному разі не будемо відходити від свого ДНК. "Шахтар" завтра намагатиметься показати ту гру, яку демонстрував упродовж сезону в Лізі чемпіонів та чемпіонаті України. Найголовніше для нас завтра – це показати хорошу гру в атаці, абсолютно безпечну.

Найти шляхи, щоб розкривати оборону "Динамо" й забивати голи. Найголовніше в кожній грі це 4 складові: техніка, тактика, психологія і фізика. Жодна з них не є кращою за іншу. Не можна грати з трьома чи двома. Дуже важливі ці чотири складові. Тому "Шахтар" спробує продемонструвати все це на полі, адже в нас є велике бажання пройти далі. Ми віддамо всі свої сили, щоб пройти далі,
– резюмував португалець.

Поєдинок "Динамо" Загреб – "Шахтар" відбудеться у середу в Хорватії. Гра розпочнеться о 22:00.

Команди вже зустрічалися 22 жовтня у Харкові. Поєдинок завершився результативною нічиєю 2:2. Наразі "гірники" та "динамівці" ділять другу сходинку в групі C, маючи по 4 очки в активі.

blog_ava
В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоду
сьогодні
29821
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар Ліга чемпіонів
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що робитиме Сауль Альварес після перемоги над Ковальовим: ймовірні суперники та чемпіонські бої
сьогодні 19:10 Що робитиме Сауль Альварес після перемоги над Ковальовим: ймовірні суперники та чемпіонські бої
Андрій Тудовші 118
Хто така нова дівчина Дениса Попова: сексуальна віце-міс Україна (фото)
4 листопада 22:40 Хто така нова дівчина Дениса Попова: сексуальна віце-міс Україна (фото)
Вісент Луїс 2816
Захисник "Монако" розтрощив монітор VAR після видалення: відео
4 листопада 21:15 Захисник "Монако" розтрощив монітор VAR після видалення: відео
Юрій Семенюк 1266
Раян Гарсія – боксер, що кидає виклик Ломаченку, нокаутуючи суперників у першому раунді
4 листопада 19:02 Раян Гарсія – боксер, що кидає виклик Ломаченку, нокаутуючи суперників у першому раунді
Андрій Тудовші 2351
Моурінью, тен Гаг чи Почеттіно: хто очолить "Баварію"
4 листопада 18:30 Моурінью, тен Гаг чи Почеттіно: хто очолить "Баварію"
Михайло Гема 303
Новини
Більше новин
Залиште відгук