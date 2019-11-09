Грабіжник, який напав на Озіла й Колашинаца, отримав суворий тюремний термін

Ешлі Сміт, який з напарником намагався пограбувати футболістів "Арсеналу" Сеада Колашинаца і Месута Озіла, отримав десять років тюремного терміну.

30-річний злочинець був добре відомий поліції і раніше зізнався в спробі пограбування біля будинку Сеада Колашинаца, повідомляє PA Media.

Як це було: Поліція опублікувала моторошне відео збройного нападу на Озіла й Колашинаца

До слова, суд над другим нападником, Джорданом Нортовером, відбудеться пізніше.

Минулого літа Сміт разом з 26-річним Джорданом Нортовером намагався пограбувати німецького півзахисника Озіла і боснійського захисника Колашинаца в Лондоні і відібрати у них годинник вартістю 200 тисяч фунтів.

На щастя, Месут Озіл та Сеад Колашинац не постраждали. 30-річний Ешлі Сміт визнав себе винним у спробі пограбування гравців лондонського "Арсеналу".

Також Озіл і Колашинац в цьому році виявилися залучені в конфлікт банд Лондона і пропустили матч стартового туру АПЛ з "Ньюкаслом" (1:0) з міркувань безпеки.