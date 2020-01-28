Графіті на честь Кобі Браянта і його доньки з'являються по всьому світу – фото

Художники по всьому світу створюють графіті на честь легендарного гравця "Лейкерс" Кобі Браянта і його дочки Джіанни, які загинули 26 січня під час аварії вертольота в Каліфорнії.

Одразу після звістки про трагедію, графіті із зображенням спортсмена та його 13-річної доньки Джіанни з’явилися у Лос-Анджелесі, Атланті, Далласі, Венесуелі та на Філіппінах.

Зворушливо: Фото та відео Кобі Браянта з його донькою Джіанною, які загинули авіакатастрофі

Під графіті та муралами фанати баскетболіста залишають квіти, свічки та атрибутику баскетбольної команди "Лос-Анджелес Лейкерс", за яку Браянт відіграв 20 років.

The veteran painter/graffiti artist @JulesMuck (muckrock on IG) created this stunning Kobe/GiGi piece on Sunday at Pickford Market in mid-city LA. Just wow.



(via muckrock and Pickford Market on IG) pic.twitter.com/LEabFE2ZJL — Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) 27 января 2020 г.

A mural is underway at the Historic Fourth Ward Skatepark in honor of NBA star, @kobebryant. The City of Atlanta joins the world in mourning the loss of Kobe Bryant, his daughter, and all the other passengers on board. Our thoughts and prayers are with their family and friends. pic.twitter.com/H4SPeHZkMk — City of Atlanta, GA (@CityofAtlanta) 27 января 2020 г.

Beautiful tribute: The #Lakers have set up a massive mural at their practice facility for fans to come express their emotions for Kobe @SpecNews1SoCal pic.twitter.com/AoXo3jpcqr — Nikki Kay (@NikkiKaySN1) 27 января 2020 г.

The pain of Kobe’s death is without borders. This is the famed Tenement basketball court in Manila today, where work is still ongoing on a tribute mural. The hand-painted court is surrounded by candles and personal tributes. Amazing work by @IamMikeSwift and his team. pic.twitter.com/BE4ynZ4lju — Wayne Drehs (@espnWD) 27 января 2020 г.

A fan pays respects at a mural depicting Kobe Bryant in downtown LA after word of the Lakers star's death in a helicopter crash (Photo: AP) pic.twitter.com/93EK9rLypW — WDBJ7 (@WDBJ7) 27 января 2020 г.

After the crash a Dallas artist starts a mural of Kobe Bryant and little GiGi at a local gym near S Lamar. pic.twitter.com/UjRLMH75Tj — Mike Forbes (@mikeforbeswfaa) 27 января 2020 г.

Fans of Kobe Bryant offer flowers and dedication to a tribute wall in the newly inaugurated Kobe-inspired basketball court in Karuhatan, Valenzuela. The court was inaugurated by Rep Eric Martinez yesterday, just hours before Kobe's death. @PhilippineStar pic.twitter.com/nTFRHACYCh — Marc Jayson Cayabyab (@mjaysoncayabyab) 27 января 2020 г.

Що відомо про авіакатастрофу та загибель Кобі Браянта?

Авіакатастрофа сталася неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабас, уранці 26 січня за місцевим часом. ЗМІ пишуть, що катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок. Федеральне управління авіації США, зі свого боку, повідомило, що катастрофа сталася за "невідомих обставин". Розслідуванням інциденту наразі займаються відповідні органи.

Важливо! Загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт

У момент трагедії на борту перебували 9 осіб, усі загинули. Окрім Кобі Браянта та його доньки, у гелікоптері летіли партнерка Джіанни у баскетбольній команді Алісса та її батько – ймовірно, 56-річний тренер із бейсболу в коледжі Оранж-Косту – Джон Альтобеллі. Також з ними перебувала мати дитини та дружина тренера – Кері Альтобеллі. Крім того, загинув пілот гелікоптера.

Відомо, що Кобі Браянт летів на гелікоптері марки Sikorsky S-76 – це був його власний гвинтокрил, авіасудном спортсмен користувався роками. Зокрема, добирався до центру Лос-Анджелеса зі свого помешкання у Ньюпорт-Біч, ще коли грав у баскетбол. Завершив він кар’єру у 2016 році.