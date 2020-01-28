Графіті на честь Кобі Браянта і його доньки з'являються по всьому світу – фото
Художники по всьому світу створюють графіті на честь легендарного гравця "Лейкерс" Кобі Браянта і його дочки Джіанни, які загинули 26 січня під час аварії вертольота в Каліфорнії.
Одразу після звістки про трагедію, графіті із зображенням спортсмена та його 13-річної доньки Джіанни з’явилися у Лос-Анджелесі, Атланті, Далласі, Венесуелі та на Філіппінах.
Зворушливо: Фото та відео Кобі Браянта з його донькою Джіанною, які загинули авіакатастрофі
Під графіті та муралами фанати баскетболіста залишають квіти, свічки та атрибутику баскетбольної команди "Лос-Анджелес Лейкерс", за яку Браянт відіграв 20 років.
Що відомо про авіакатастрофу та загибель Кобі Браянта?
Авіакатастрофа сталася неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабас, уранці 26 січня за місцевим часом. ЗМІ пишуть, що катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок. Федеральне управління авіації США, зі свого боку, повідомило, що катастрофа сталася за "невідомих обставин". Розслідуванням інциденту наразі займаються відповідні органи.
Важливо! Загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт
У момент трагедії на борту перебували 9 осіб, усі загинули. Окрім Кобі Браянта та його доньки, у гелікоптері летіли партнерка Джіанни у баскетбольній команді Алісса та її батько – ймовірно, 56-річний тренер із бейсболу в коледжі Оранж-Косту – Джон Альтобеллі. Також з ними перебувала мати дитини та дружина тренера – Кері Альтобеллі. Крім того, загинув пілот гелікоптера.
Відомо, що Кобі Браянт летів на гелікоптері марки Sikorsky S-76 – це був його власний гвинтокрил, авіасудном спортсмен користувався роками. Зокрема, добирався до центру Лос-Анджелеса зі свого помешкання у Ньюпорт-Біч, ще коли грав у баскетбол. Завершив він кар’єру у 2016 році.