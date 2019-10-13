Гран-прі Японії: онлайн-трансляція перегонів Формули-1

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Гран-прі Японії: онлайн-трансляція перегонів Формули-1

У неділю, 13 жовтня, о 8:10 стартує гран-прі Японії Формули-1. Онлайн-трансляція перегонів – на сайті Спорт24.

Гран-прі Японії були під загрозою зриву. Все через тайфун. Кваліфікація повинна була відбутися в суботу, проте була перенесена на неділю через  негоду. Третя сесія вільних заїздів була скасована.

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Поул-позишин виграв Себастьян Феттель. Його напарник по Ferrari Шарль Леклер стартуватиме з другого місця. Третій – Валттері Боттас з Mercedes.

Трансляція гран-прі Японії на каналі Setanta доступна для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт24.

Онлайн-трансляція гран-прі Японії

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Формула-1
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