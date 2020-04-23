Грати у футбол – не жіноча справа: президент українського клубу

Президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк поділився думкою про жіночий футбол. На думку Поворознюка, жіночий футбол в Україні не потрібен.

В інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир" президент "Інгульця", який виступає у Першій лізі України, розповів, чи готовий створити жіночу команду.

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Такі гарні дівчата, які працюють в поліції, і такі жінки, які грають у футбол... Це не жіноча справа. Це моя особиста думка. Думаю, не потрібно це робити, це даремно,

– заявив Поворознюк.

На початку березня було офіційно затверджено, що з 2021 року клуби УПЛ обов'язково повинні мати жіночу команду.

"Уявіть, скільки стадіонів тепер потрібно буде переробляти під жіночі роздягальні. Але ми до цього будемо готові, тому що у нас на всі випадки життя.

Все буде по критеріях ФІФА – і жіночі роздягальні, і чоловічі, і допінгові, всі будуть кімнати. Нам це не загрожує, все одно зробимо, як повинно бути", – сказав Поворознюк.

Що відомо про Поворознюка? Український підприємець-агроном. Генеральний директор ТОВ "Агрофірма П'ятихатська", президент ФК "Інгулець". У 2009-2010 роках – президент ФК "Десна" (Чернігів). Голова благодійного фонду "З людьми і для людей". Депутат Петрівської районної ради з 2010 року (Кіровоградська область).

Після 19 турів у Першій лізі України "Інгулець" посідає третю сходинку, яка дозволяє у наступному сезоні грати в УПЛ.

Минулого сезону клуб із села Петрове дійшов до фіналу Кубка України, в якому програв "Шахтарю".

Вартість складу "Інгульця" складає понад 4 мільйони євро.

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