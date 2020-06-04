Гравець "Динамо" готовий проміняти футбол на Формулу-1
Футболіст "Динамо" Міккель Дуелунд виявився фанатом "королеви автоперегонів" – Формули-1. Гравець назвав улюбленого спортсмена та зізнався, що, окрім футболіста, міг би стати гонщиком.
В інтерв'ю журналу "Футбол" Дуелунд назвав Айртона Сенну улюбленим спортсменом. Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.
Дивіться також Смертельна аварія Сенни – як розбився легендарний гонщик: моторошне ретровідео
"Айртон Сенна. Він – найкращий гонщик в історії Формули-1", – сказав футболіст "Динамо".
Бразилець Сенна загинув на 34 році життя унаслідок аварії на гран-прі Сан-Марино. Сенна – триразовий чемпіон світу.
Дуелунд зізнався, що є фанатом Формули-1 і міг би стати пілотом.
Я взагалі фанат Формули-1. Якби не футбол, став би пілотом Формули-1,
– заявив данець.
Кар'єра Дуелунда в "Динамо"
- 22-річний Дуелунд перейшов у "Динамо" влітку 2018 року. Але через велику кількість травм не зміг стати основним гравцем.
- У цьому сезоні Міккель відновився від травм, але не отримує багато ігрової практики.
- Усього він провів у складі "Динамо" тільки 5 матчів.
- За даними Transfermarkt, вартість Міккеля складає 2,4 мільйона євро. Його контракт з "Динамо" чинний до 30 червня 2023 року.