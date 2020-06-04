Футболіст "Динамо" Міккель Дуелунд виявився фанатом "королеви автоперегонів" – Формули-1. Гравець назвав улюбленого спортсмена та зізнався, що, окрім футболіста, міг би стати гонщиком.

В інтерв'ю журналу "Футбол" Дуелунд назвав Айртона Сенну улюбленим спортсменом. Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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"Айртон Сенна. Він – найкращий гонщик в історії Формули-1", – сказав футболіст "Динамо".

Бразилець Сенна загинув на 34 році життя унаслідок аварії на гран-прі Сан-Марино. Сенна – триразовий чемпіон світу.

Дуелунд зізнався, що є фанатом Формули-1 і міг би стати пілотом.

Я взагалі фанат Формули-1. Якби не футбол, став би пілотом Формули-1,

– заявив данець.

Кар'єра Дуелунда в "Динамо"