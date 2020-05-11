Футболіст забив феєричний гол п'ятою в іноземному чемпіонаті: відео
Південна Корея одна з небагатьох країн, де стартував футбольний сезон попри пандемію COVID-19. Хоча матчі й відбуваються без глядачів, але видовищності їм не бракує.
Футбольний чемпіонат у Південній Корї стартував 9 травня. У центральному матчі зустрічалися "Канвон" і "Сеул".
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Господарі пропустили швидкий гол, але після перерви відігралися. А на 85-й хвилині ще одну швидку атаку завершив Чжо Чже Ван.
Нападник з розвороту п'ятою відправив м'яч повз воротаря
Дивіться відео голу
Ще через хвилину Кім Син Де забив третій гол і "Канвон" і встановив остаточний рахунок – 3:1.
"Канвон" у першому турі не використав жодного легіонера. У заявці клубу всього один іноземець – японець Такахіро Накадзато.
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