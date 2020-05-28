Гравець збірної Італії включив форварда "Динамо" в топ-10 найперспективніших футболістів

Колишній захисник "Брешії", "Інтера" та ряду інших клубів Даніеле Адані, на рахунку якого 5 матчів у складі збірної Італії, назвав 10 найперспективніших, з його точки зору, молодих футболістів планети.

Даніеле Адані, який нині є експертом Sky Sports, назвав свою десятку найперспективніших молодих гравців, серед яких виявився і форвард "Динамо" Владислав Супряга. Про це повідомляє calciomercato.com.

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Можна згадати часи, коли ми говорили про Шевченка. Супряга – це нападник 2000 року народження, дуже сильний і здатний стати гравцем високого рівня. Він з київського "Динамо", але перебуває в оренді у "Дніпрі-1". На його рахунку вже 9 голів в 18 матчах чемпіонату,

– зазначив Адані.

27 травня стало відомо, що клуб УПЛ СК "Дніпро-1" збирається продовжити оренду футболістів "Динамо" Владислава Супряги і Сергія Булеци.

Що відомо про Владислава Супрягу

Владислав Супряга – вихованець академії дніпровського "Дніпра", яку закінчив у 2017 році.

Влітку 2018 року разом з юнацькою збірною України вирушив на чемпіонат Європи серед 19-річних до Фінляндії, де дійшов до півфіналу, забивши м'яч у ворота збірної Англії. Одночасно з цим з'явилася інформація щодо зацікавленості у послугах Супряги італійського клубу СПАЛ. Представники Серії А пропонував за українського форварда 1 мільйон, однак керівництво "Дніпра-1" відмовилося продавати футболіста.

У 2019 році у складі збірної України U-20 став чемпіоном світу на чемпіонаті, що проходив у Польщі, зокрема у фінальному матчі відзначився дублем у ворота команди Південної Кореї.