Волейболіст "Факела" та збірної Росії Олександр Кімеров у Москві напав на водія автомобіля, який пересувався на машині каршерінгу.

Відеозапис інциденту опублікував Telegram-канал Mash. За версією видання, спортсмену не сподобалося, що автомобіль перед ним рухався не по центру смуги і не дав йому проїхати на дозволяючий сигнал світлофора.

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Волейболіст змусив свого опонента зупинитися, після чого ногою збив бічне дзеркало і пом'яв двері іншої машини.

Весь час, поки Кімеров переслідував його авто, водій автомобіля каршерінгу був на зв'язку з диспетчером поліції. На щастя для останнього, Кімеров обмежився лише псуванням майна. Зігнавши злість на ні в чому не винному автомобілі, Олександр поїхав. Потерпілий же негайно попрямував до найближчого відділення поліції, де написав заяву про псування майна.

Попередній скандал з Кімеровим

У березні 2017 року Олександр Кімеров виявився замішаний в скандальній історії з лоукостером "Перемога", коли разом зі своєю командою збирався вилетіти з Самари в Москву. Спортсмену, зріст якого становить 215 сантиметрів, стюардеса відмовила в пересадці на місце із збільшеною відстанню для ніг.

Кімеров полюбовно домовився про це з іншого пасажиркою. Однак бортпровідниця повернула волейболіста на своє місце, після чого той витягнув ноги в проході. Стюардеса у відповідь викликала співробітників поліції. Кімеров зажадав від "Перемоги" вибачень, в свою чергу авіакомпанія вирішила подати на нього в суд.