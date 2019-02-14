Гравець "Аяксу" у матчі проти "Реалу" в Лізі чемпіонів встановив унікальне досягнення

Захисник амстердамського "Аяксу" Маттейс Де Лігт встановив унікальне досягнення в історії Ліги чемпіонів. 19-річний гравець виявився наймолодшим футболістом, який виводив команду на поле у матчі плей-офф з капітанською пов’язкою.

13 лютого "Аякс" на власному полі приймав мадридський "Реал". Та зазнав прикрої поразки. В одному з епізодів арбітр не зарахував гол "Аяксу" після перегляду відеоповтору. А переможний гол "Реал" забив незадовго до кінця матчу.

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Попередній рекорд належав іспанцю Сеску Фабрегасу, який у 2009-му вивів на матч плей-офф Ліги чемпіонів лондонський "Арсенал" у 21-річному віці.

Варто додати, що влітку 2019 року гравець може перейти до іспанської "Барселони". Хоча зацікавленість до гравця проявляють й інші гранди європейського футболу.

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