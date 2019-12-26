Гравець "Бостона", який є противником Ердогана, зіграв матч НБА у кросівках з написом "свобода"

Турецький баскетболіст "Бостона" Енес Кантер перед різдвяним матчем з "Торонто" написав на своїх кросівках "свобода". Такий же напис був на майці гравця "Селтікс" і перед грою.

Напередодні матчу НБА в Торонто Кантер отримав дозвіл виїхати в Канаду.

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Кросівки Кантера у матчі "Торонто" – "Бостон" / Фото: USA Today



Енес Кантер перед грою / Фото: SLAM Online

Чому Кантер грав з написом "свобода"?

Останні декілька років Кантер був змушений пропускати матчі своєї команди, які проходили за межами США, через напружені відносини з турецьким урядом.

27-річний баскетболіст є затятим противником президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

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У Туреччині баскетболіста звинувачують у пособництві тероризму. Кантер – послідовник ісламської громадського діяча Фетхуллаха Ґюлена.

У 2017 році прокуратура офіційно звинуватила Кантера в образі президента країни Ердогана і зажадала для нього до 4 років в'язниці.

Влітку 2017 року Кантера затримали в румунському аеропорту, де він пересідав на інший рейс під час свого благодійного туру по Азії та Європі. З'ясувалося, що турецька влада анулювала його паспорт, зв'язавши Кантера зі спробою державного перевороту.

Після затримки Кантеру дозволили повернутися у США, де він не був ні поміщений у в'язницю, ні звільнений з роботи.

Твіттер Кантера, де він критикує Ердогана, заборонений на території Туреччини. Окрім того, у Туреччині не показують матчі НБА за участю Кантера.