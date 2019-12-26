24 канал техно lifestyle Економіка Здоровʼя футбол дизайн auto Освіта Likar Дизайн покер
more

Гравець "Бостона", який є противником Ердогана, зіграв матч НБА у кросівках з написом "свобода"

21 Читать новость на русском
Енес Кантер / twitter.com/NESN

Турецький баскетболіст "Бостона" Енес Кантер перед різдвяним матчем з "Торонто" написав на своїх кросівках "свобода". Такий же напис був на майці гравця "Селтікс" і перед грою.

Напередодні матчу НБА в Торонто Кантер отримав дозвіл виїхати в Канаду.

Дивіться також: Баскетболіст у двох матчах поспіль закинув м'яч зі своєї половини поля разом з сиреною: відео


Кросівки Кантера у матчі "Торонто" – "Бостон" / Фото: USA Today


Енес Кантер перед грою / Фото: SLAM Online

Чому Кантер грав з написом "свобода"?

Останні декілька років Кантер був змушений пропускати матчі своєї команди, які проходили за межами США, через напружені відносини з турецьким урядом.

27-річний баскетболіст є затятим противником президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

Читайте також: Військове святкування голу збірної Туреччини: що сталося та реакція УЄФА

У Туреччині баскетболіста звинувачують у пособництві тероризму. Кантер – послідовник ісламської громадського діяча Фетхуллаха Ґюлена.

У 2017 році прокуратура офіційно звинуватила Кантера в образі президента країни Ердогана і зажадала для нього до 4 років в'язниці.

Влітку 2017 року Кантера затримали в румунському аеропорту, де він пересідав на інший рейс під час свого благодійного туру по Азії та Європі. З'ясувалося, що турецька влада анулювала його паспорт, зв'язавши Кантера зі спробою державного перевороту.

Після затримки Кантеру дозволили повернутися у США, де він не був ні поміщений у в'язницю, ні звільнений з роботи.

Твіттер Кантера, де він критикує Ердогана, заборонений на території Туреччини. Окрім того, у Туреччині не показують матчі НБА за участю Кантера. 

Новорічна музика: пісні, які подарують святковий настрій
сьогодні
9756
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол NBA Реджеп Ердоган Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 08:10 Лунін зробив пропозицію своїй дівчині на стадіоні "Вальядоліду": миле фото
Юрій Семенюк 672
19 грудня 18:20 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 892
25 грудня 17:07 Усик відібрав у журналістів мікрофони та пожонглював ними: відео
Юрій Семенюк 708
25 грудня 10:38 Зірковий футболіст Озіл пожертвував гроші на 219 операцій для дітей з незаможних родин
Юрій Семенюк 214
24 грудня 20:45 Корисні поради: як спати, щоб схуднути?
Назарій Дзюбановський 8236
Новини
Більше новин
Залиште відгук