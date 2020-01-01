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Гравець "Брайтона" забив фантастичний гол ударом через себе у матчі з "Челсі": відео

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Брайтон – Челсі результат / АПЛ

У 21 турі АПЛ "Брайтон" на своєму полі приймав "Челсі". "Аристократи" втратили перемогу на останніх хвилинах матчу – 1:1.

"Челсі" забив вже на десятій хвилині. Сезар Аспілікуета скористався панікою в штрафній суперника після подачі зі штрафного і проштовхнув м'яч у ворота Метью Раяна.

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Іранський півзахисник Аліреза Джаханбахш зрівняв рахунок в матчі на 84-й хвилині ефектним ударом в падінні через себе. 

Відео голу Джаханбахша


Цікаво, що для іранця – це перший гол в АПЛ. В "Брайтон" він перейшов в 2018-м з АЗ, за який в Ередивізії забив майже 40 голів протягом трьох сезонів.

"Брайтон" набирав одне очко і перемістився на 13 місце. У наступному турі "чайки" відправляться на "Гудісон Парк" до "Евертона". "Челсі" – четвертий. У 21 турі "сині" на своєму полі прийматимуть "Бернлі".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Челсі
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