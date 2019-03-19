Гравець "Челсі" чув "мавпячі вигуки" на матчі з "Динамо": кияни прокоментували інцидент

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Хадсон-Одой
Хадсон-Одой / mnnofa.com

У київському "Динамо" відповіли на публічну заяву лондонського "Челсі" щодо можливих дискримінаційних проявів під час матчу на НСК "Олімпійський".

У "Динамо" підтвердили, що під час післяматчевого дебрифінгу делегат УЄФА повідомив представників клубу щодо звернення офіційних осіб "Челсі" з інформацією про те, що футболіст Хадсон-Одой чув "мавпячі вигуки" (monkey chants) на свою адресу у другому таймі.

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"Представники ФК "Динамо" одразу звернули увагу на те, що цю інформацію необхідно перевірити на достовірність та наявність конкретних доказів, які б свідчили про неприпустиму поведінку учасників матчу. Особливо, з огляду на те, що за наявності зазначених проявів, футболіст повинен був одразу звернутися до головного арбітра під час матчу відповідно до запровадженої в УЄФА трьохкрокової системи реагування на будь-які дискримінаційні прояви. Більше того, ФК "Динамо" не мав і на даний час не має жодних доказів, що такі вигуки мали місце", – інформує "Динамо" на своєму офіційному сайті.

У "Динамо" заявили, що провели розслідування з приводу заявленого інциденту.

"Було переглянуто та проаналізовано повний відеозапис поведінки вболівальників із вказаного футболістом "Челсі" сектору. Проте не було виявлено жодних ознак, які б підтверджували факт будь-яких дискримінаційних проявів", – зазначили в київському клубі.

Як відомо, "Челсі" подав скаргу в УЄФА на прояви расизму під час матчу в Києві проти "Динамо" в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Челсі Динамо Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
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