Гравець "Динамо" емоційно попрощався з вболівальниками: фото

Іспанський нападник "Динамо" Фран Соль емоційно попрощався з уболівальниками нідерландського клубу "Віллем II", де виступав до переїзду в Київ.

Соль, який відновлюється від травми, відвідав матч чемпіонату Нідерландів між "Віллем II" і ПСВ.

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Гравець "Динамо" емоційно попрощався з вболівальниками, про що повідомив у своєму Instagram. Також іспанець отримав подарунки від клубу.

Сама ж гра завершилася з рахунком 3:0 на користь ПСВ. За декілька турів до завершення чемпіонату Нідерландів "Віллем II" розташовується тільки на 8-й позиції.

Фран Соль лише взимку перейшов до київського "Динамо". За цей час гравець зіграв у чотирьох матчах. Він забив переможний гол у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи у ворота грецького "Олімпіакоса". Також на його рахунку гол у ворота луганської "Зорі".

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