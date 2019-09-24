Гравець "Динамо" несподівано подякував Хацкевичу за довіру

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Карлос Де Пена
Карлос Де Пена / 1927.kiev.ua

Півзахисник "Динамо" Карлос Де Пена прокоментував звільнення Олександра Хацкевича з посади головного тренера та оцінив роботу під керівництвом Олексія Михайличенка.

Хавбек вдячний наставнику за можливість проявити себе в команді. Слова Карлоса цитує Xsport.

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Я дуже вдячний Хацкевичу, він повірив у мене. Можливо, йому не пощастило з нами, ми не потрапили в Лігу чемпіонів, а це було головною умовою для нього. Але я бажаю йому всього найкращого, бо він хороший тренер, хороша людина,
– сказав Де Пена.

Також футболіст поділився думками про роботу нового тренера "Динамо" Олексія Михайличенка:

З Михайличенком ми тільки починаємо, він дуже серйозний, вимагає, щоб ми грали агресивно, поки результати невтішні, але це тільки початок.

Де Пена приєднався до "Динамо" в квітні. У нинішньому сезоні 27-річний хавбек провів 10 матчів за киян, відзначившись 4 голами і 2 результативними передачами.

"Динамо" йде на 5 місці в турнірній таблиці УПЛ. У середу, 25 вересня, кияни проведуть перенесений матч 4 туру проти "Маріуполя".

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Теги: Спорт Футбол Динамо Олександр Хацкевич
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