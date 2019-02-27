Гравець "Динамо" розповів про проблеми зіркового Соля у команді

Оборонець "Динамо" та збірної України Віталій Миколенко розповів про адаптацію зіркового новачка киян іспанця Франа Соля.

Миколенко сказав, що в Соля є деякі проблеми в новій команді.

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Він відкритий хлопець. Намагається влитися швидше в колектив. Є ще проблеми зі спілкуванням, але деякі слова вже знає. Думаю, Фран добре адаптується і допоможе нашій команді,

– цитує Віталія "Команда 1".

Фран Соль став одним із найдорожчих придбань "Динамо" за останні роки. Він обійшовся киянам у 3,5 млн євро й отримує найвищу зарплату в новій команді – близько 1 млн євро. Меншими є зарплати Сергія Сидорчука та Дениса Гармаша, які до цього були найбільш високооплачуваними гравцями столичного клубу.

Іспанець, поповнивши лави киян взимку, вже встиг забити два голи. Дебютний м'яч нападник провів у Лізі Європи, допомігши "Динамо" перемогти "Олімпіакос". Ще один м'яч на рахунку Соля у чемпіонаті України.

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