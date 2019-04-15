Футболіст "Динамо" втретє поспіль визнаний найкращим гравцем туру УПЛ

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Віктор Циганков
Віктор Циганков / Фото з відкритих джерел

Українська Прем'єр-ліга оголосила найкращого гравця за підсумками 24 туру чемпіонату України з футболу.

Найкращим футболістом туру визнаний хавбек "Динамо" Віктор Циганков, який забив єдиний гол у виїзному матчі киян проти "Маріуполя", повідомляє прес-служба УПЛ.

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21-річний українець переміг в цій номінації третій раз поспіль. Хавбек набрав 8 очок в голосуванні, півзахисник "Шахтаря" Віктор Коваленко – 3.

До складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Артур Валерко.

На рахунку Віктора Циганкова 14 голів і 7 асистів у 24 зустрічах поточного розіграшу Прем'єр-ліги.

Також найкращим тренером туру визнали наставника "Десни" Олександра Рябоконя. Команда обіграла "Карпати" з рахунком 2:1.

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Теги: Спорт Футбол Динамо Віктор Циганков
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