Гравець "Динамо" забив черговий гол у чемпіонаті Бразилії: відео

Півзахисник "Динамо" Дерліс Гонсалес, який на правах оренди виступає за "Сантос", відзначився черговим голом за бразильську команду. Парагваєць забив в матчі 1/2 фіналу чемпіонату Паулісти проти "Корінтіанса" (1:2).

Гонсалес вийшов у стартовому складі та забив на 8 хвилині, зробивши рахунок 1:1.

Читайте також: Руні забив казковий гол у чемпіонаті США: відео

Однак, ще у першому таймі "Корінтіанс" знову вийшов вперед і тримав перевагу. Дерліс провів на полі всі 90 хвилин.

Цікаво, що в нинішньому сезоні, граючи півроку за "Сантос", Дерліс Гонсалес забив вже 7 голів у 14 матчах. Щоб забити таку ж кількість м'ячів в матчах чемпіонату України, парагвайцеві знадобилося в "Динамо" три роки.

Минулого тижня Дерліс відзначився голом у матчі за збірну Парагваю проти Мексики (2:4).

Орендна угода 25-річного Гонсалеса з "Сантосом" розрахована до літа 2020 року, а керівництво бразильців задоволене грою парагвайця і має намір викупити його.

Дивіться відео голу Дерліса Гонсалеса за "Сантос"

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram