Гравець "Дніпро-1" отримав суворе покарання за агресивну поведінку на полі: відео

284 Читать новость на русском
Сергій Кравченко
Сергій Кравченко / СК "Дніпро-1"

Відповідно до рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ гравець «Дніпра-1» Сергій Кравченко пропустить два найближчі матчі своєї команди.

Футболіст був вилучений з поля в матчі 4-го туру "Ворскла" – "Дніпро-1", який відбувався 17 серпня в Полтаві. Однак Сергій Кравченко був не згідний з таким рішенням, і вже за межами поля почав проявляти свою агресію. Дісталося лаві запасних, по якій вдарив гравець.

А от і ще один забіяка: Зірковий Руні зарядив супернику ліктем в щелепу та отримав пряму червону картку

Відео вилучення та агресивної поведінки Сергія Кравченка

Окрім дискваліфікації на два матчі, ще дві гри відсторонення буде діяти умовно до кінця сезону УПЛ-2019/2020.

blog_ava
Анексія Криму розроблялася роками, – Безсмертний назвав попередні події, які не помічала Україна
сьогодні
5079
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Дніпро-1
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зрадник України не зіграє за Росію на Чемпіонаті світу з баскетболу 2019
сьогодні 09:55 Зрадник України не зіграє за Росію на Чемпіонаті світу з баскетболу 2019
212
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
13091
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
19 серпня 20:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8174
Гравець "Дніпро-1" отримав суворе покарання за агресивну поведінку на полі: відео
сьогодні 09:37 Гравець "Дніпро-1" отримав суворе покарання за агресивну поведінку на полі: відео
283
Формула-1 показала перші зображення прототипу боліда 2021 року: фото та відео
22 серпня 18:44 Формула-1 показала перші зображення прототипу боліда 2021 року: фото та відео
638
Новини
Більше новин
Залиште відгук