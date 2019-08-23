Гравець "Дніпро-1" отримав суворе покарання за агресивну поведінку на полі: відео

Відповідно до рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ гравець «Дніпра-1» Сергій Кравченко пропустить два найближчі матчі своєї команди.

Футболіст був вилучений з поля в матчі 4-го туру "Ворскла" – "Дніпро-1", який відбувався 17 серпня в Полтаві. Однак Сергій Кравченко був не згідний з таким рішенням, і вже за межами поля почав проявляти свою агресію. Дісталося лаві запасних, по якій вдарив гравець.

А от і ще один забіяка: Зірковий Руні зарядив супернику ліктем в щелепу та отримав пряму червону картку

Відео вилучення та агресивної поведінки Сергія Кравченка

Окрім дискваліфікації на два матчі, ще дві гри відсторонення буде діяти умовно до кінця сезону УПЛ-2019/2020.