Гравець "Карпат" звинуватив федерацію футболу в помилці, через яку не зіграє за збірну

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Кирило Кириленко
Кирило Кириленко / ФК "Карпати"

У нападника львівських "Карпат" Кирила Кириленка напередодні виникли труднощі з отриманням візи і він не допоможе своїй молодіжній збірній Білорусі в матчі кваліфікації до чемпіонату Європи проти Гібралтару.

Кириленко стабільно викликається до "молодіжки", однак цього разу футболіст не допоможе своїй команді. Вся справа у проблемах з документами, які виникли перед самою поїздкою у Білорусь.

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Сам Кириленка знаходиться у Львові і готується з "Карпатами" до наступного матчу проти "Олімпіка". Футболіст називає всю історію "величезним абсурдом".

Як на мене, сталася помилка виключно адміністративного корпусу білоруської федерації. Раніше я приїздив на поєдинки з Кіпром і Норвегією, і тоді ми з адміністраторами їздили в посольство –там я здавав документи для отримання візи в Гібралтар.

Після повернення до Львова мені пише людина з Білорусі та просить передати свій паспорт, мовляв сплутали анкети і неправильно їх заповнили. Я не міг цього зробити, адже мій паспорт був необхідний мені в Україні. А тепер я дізнався цю новину з преси і захотів з'ясувати, в чому справа,
– цитує нападника офіційний сайт "Карпат".

У нинішньому сезоні Кириленка зіграв 2 матчі за "Карпати" в УПЛ, але голів не забивав.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол ФК Карпати Новини Білорусі
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