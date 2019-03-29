Гравець "Манчестер Юнайтед" підірвав мережу кумедним фото з новим тренером

Півзахисник "червоних дияволів" Джессі Лінгард опублікував у Instagram жартівливу світлину з новоспеченим головним тренером "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннаром Сульшером.

Гравець обробив фотографію автомобіля, який їде уздовж прямого шосе, за допомогою графічного редактора. Лінгард замінив особи водія та пасажира, додавши Сульшера і себе.

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"Чудовий настрій! Я ніколи не сумнівався. Вітаю, бос", – написав Джессі.

Спорт 24 писав, що 28 березня норвезький спеціаліст Уле Гуннар Сульшер офіційно призначений головним тренером футбольного клубу "Манчестер Юнайтед". Контракт фахівця з "Манчестер Юнайтед" розрахований на три роки.

Сульшер очолив "червоних дияволів" у грудні, замінивши португальця Жозе Моурінью.

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