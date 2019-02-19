Гравець НБА Михайлюк підтримав збірну України перед важливим матчем з Чорногорією: відео

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Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк

Український свінгмен "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк підтримав гравців збірної України напередодні заключних матчів кваліфікації чемпіонату світу-2019 проти Чорногорії і Словенії.

До слова, сам Михайлюк не допоможе команді в майбутніх поєдинках через контракт з клубом НБА "Детройт".

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Хлопці, не дивлячись на те, що я не з вами, я завжди з Україною. Прошу підтримати уболівальників збірної України. 22 лютого в грі проти Чорногорії буде багато вирішуватися для України. Будь ласка, прийдіть в київський Палац спорту підтримати команду,
– закликав Святослав.

Зустріч з Чорногорією відбудеться 22 лютого в київському Палаці спорту, а зі Словенією – 25 лютого на виїзді. Щоб зберегти шанси на путівку на чемпіонат світу, українцям необхідно перемагати чорногорців з мінімальною перевагою в сім очок.

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Теги: Спорт Святослав Михайлюк Баскетбол
Джерело: 24 Канал
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