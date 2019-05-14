Гравець НБА Святослав Михайлюк зустрівся з юними баскетболістами у Черкасах: фото та відео

Баскетболіст клубу НБА "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк завітав до рідного клубу, де зустрівся з дітьми, які займаються баскетболом у школі "Черкаських Мавп".

Читайте також: Баскетболіст збірної України став найціннішим гравцем туру в чемпіонаті Іспанії

Передусім Михайлюк провів тренування з наймолодшими вихованцями клубної школи – Черкаськими Мавпими-08. Цю команду тренує, як і колишню його юнацьку, Максим Міхельсон. Свят на тренуванні був у ролі мотиваційного асистента тренерського штабу. Багато спілкувався з хлопцями, перевіряв їхні уміння та відповідав на запитання. 10-річним хлопцям першими випала честь спілкуватися з гравцем "Детройту".

Далі настала черга представників абсолютно усіх юнацьких команд клубу. На сьогодні їх у "Черкаських Мавп" 12. Спершу Михайлюк розповів про своє дитяче захоплення – баскетбол, яке переросло в його сенс життя, після цього кілька мотиваційних реплік від гравця НБА. Діти відповіли зливою запитань. Переїзд з Лос-Анджелеса у Детройт, тренування, захоплення, життя поза баскетболом та фаворити нинішнього сезону НБА – такими були головні теми запитань.

Цікаво, що найсильнішим гравцем сучасності Михайлюк назвав не ЛеБрона Джеймса, з яким грав у "Лейкерс", а Кевіна Дюранта.

Читайте також: Кім Чен Ин вимагав приїзду "відомих баскетболістів США" в угоді про ядерне роззброєння

Після серії запитань "Черкаські Мавпи" влаштували автограф та фотосесію Святослава Михайлюка.

Святослав Михайлюк у рідних Черкасах пробуде до 14 травня. Уже вночі, з середи на четвер, захисник збірної України вирушить у США готуватися до Літньої ліги та нового сезону НБА.