Гравець НХЛ двічі збив суперника після чого отримав жорстких стусанів: відео

У матчі регулярного чемпіонату НХЛ між "Калгарі" та "Едмонтоном", який відбувся 12 січня, сталася жорстка бійка. Учасниками бійки стали Меттью Ткачук та Зак Кессіян.

На 19-й хвилині другого періоду нападник "Ойлерс" Зак Кессіан вдруге за матч потрапив під силовий прийом форварда "Флеймс" Меттью Ткачука.

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У результаті Кессіан не витримав і накинувся на суперника з кулаками.

За підсумками інциденту форвард "Едмонтона" отримав подвійний малий штраф і 10-хвилинний дисциплінарний штраф.

Відео бійки в матчі НХЛ

Після матчу Зак Кессіан прокоментував бійку з форвардом "Флеймс" Меттью Ткачуком.

"Це просто шмаркач, який ще повинен зрозуміти цей аспект гри. Сумно, адже він досить хороший гравець. Але на льоду він боягуз, якщо чесно. Він не хотів битися зі мною два роки тому. Говорив, що я гравець четвертої ланки. Зараз у мене 13 голів. Які виправдання тепер? Розумієте, про що я?", – написав Кессіан у твіттері.

Kassian gold as well: "All in all, he’s just a young punk that has to figure that aspect out in the game. It’s sad because he’s a pretty good player but he’s a pussy, to be honest. Straight up. That’s the definition of it..." (contd) — Eric Francis (@EricFrancis) 12 января 2020 г.

Поєдинок завершився перемогою "Калгарі" з рахунком 4:3.