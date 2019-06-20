Гравець "Олександрії" Полярус перейшов у російський клуб

Півзахисник Артем Полярус продовжить кар'єру у чемпіонаті Росії. Футболіст підписав контракт з підмосковними "Хімками".

Деталей контракту (термін дії та зарплата гравця) немає. Відомо лише те, що Полярус перейшов до "Хімок" на правах вільного агента. Тож "Олександрія" не отримала жодних грошей за цей перехід.

До слова: Трансфери команд УПЛ: онлайн

Самі "Хімки" виступають у ФНЛ – другий за силою дивізіон у Росії. В останньому чемпіонаті зайняли дев'яте місце. У той час як "Олександрія" попередній сезон закінчила на третьому місці в УПЛ та отримала право зіграти у груповому етапі Ліги Європи.

Він вже другий гравець, який за два дні перейшов з українського чемпіонату в російський. Перед цим до московського "Динамо" приєднався Іван Ордець.