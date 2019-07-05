Гравець "Шахтаря" виконав гімн "Динамо" в клубній футболці киян: відео

Гравець юнацької команди донецького "Шахтаря" Абдулла Абдуллаєв в футболці "Динамо" виконав неофіційний гімн київського клубу.

Відповідне відео виклав нападник юнацької команди "Динамо" Владислав Ванат на своїй сторінці в Instagram, пише "Динамоманія".

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На відео Абдуллаєв, одягнений в динамівську футболку, співає пісню на честь київського клубу і цілує його емблему.

Спорт 24 писав, що у неділю, 28-го липня, донецький "Шахтар" та київське "Динамо" зійдуться у битві за Суперкубок України. На кону стоятиме не тільки трофей, але й солідна призова сума.