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Гравець "Шахтаря" знявся у відео в Росії з місцевими ютуб-блогерами

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Михайло Мудрик / ФК "Шахтар"

Гравець донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик знявся у відео російських блогерів. На ньому вони пробивали штрафні удари.

Зйомка відбулася в Москві на одному з манежів з рекламними банерами "Спартака". Учасники мали забити штрафні удари. Той, хто програв, мав змінити свою зачіску.

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"У нас сьогодні об'єднується Росія з Україною", – так починається випуск, який був опублікований 4 січня 2020 року. За один день його переглянули більше, аніж 800 тисяч разів.

Відео, де Мудрик пробиває штрафні удари для блогерів в Москві

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар
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