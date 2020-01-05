Гравець "Шахтаря" знявся у відео в Росії з місцевими ютуб-блогерами
Гравець донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик знявся у відео російських блогерів. На ньому вони пробивали штрафні удари.
Зйомка відбулася в Москві на одному з манежів з рекламними банерами "Спартака". Учасники мали забити штрафні удари. Той, хто програв, мав змінити свою зачіску.
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"У нас сьогодні об'єднується Росія з Україною", – так починається випуск, який був опублікований 4 січня 2020 року. За один день його переглянули більше, аніж 800 тисяч разів.
Відео, де Мудрик пробиває штрафні удари для блогерів в Москві
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