Гравець "Аякса" в 14 років шокував мережу своїми габаритами – вражаюче фото

У соцмережах і на спортивних сайтах активно обговорюють 14-річного футболіста "Аякса", що виділяється на тлі однолітків своїми гігантськими габаритами.

Захисник "Аякса" U-15 Девід Ісмон має очевидну фізичну перевагу над своїми однолітками.

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Гравцеві вже встигли приписати 190 сантиметрів зросту, проте в порівнянні з партнерами по команді він виглядає не таким і високим. "Аякс" офіційні антропометричні дані футболіста з юнацької команди не називає.

David Easmon tiene 14 años y juega en el Sub 15 del Ajax. Acá, enfrentando al Sparta de Rotterdam. #FútbolHolandés pic.twitter.com/68XRtZRBjN — En Una Baldosa (@enunabaldosa) 18 ноября 2019 г.

Deze foto die hij op Insta heeft geplaatst doet zijn lengte meer eer aan. Hij is lang maar niet een of andere reus van 1.90 wat al voorbij is gekomen. pic.twitter.com/4zyub1tK8k — El Flaco (@RoyWolterx) 18 ноября 2019 г.

До слова, 14-річний гренадер демонструє чудові результати у поточному сезоні – до впевненої гри у захисті він додав два голи і одну результативну передачу в 10 матчах.

Деякі футбольні вболівальники припускають, що Ісмону насправді не 14 років, а більше: нібито йому могли підробити дані. Інші схиляються до унікальності футболіста "Аякса" і нагадують, що в такому ж віці значними габаритами виділявся і Ромелу Лукаку: нині 26-річний нападник "Інтера" і збірної Бельгії.