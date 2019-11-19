Гравець "Аякса" в 14 років шокував мережу своїми габаритами – вражаюче фото

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Девід Ісмон / Фото з відкритих джерел

У соцмережах і на спортивних сайтах активно обговорюють 14-річного футболіста "Аякса", що виділяється на тлі однолітків своїми гігантськими габаритами.

Захисник "Аякса" U-15 Девід Ісмон має очевидну фізичну перевагу над своїми однолітками.

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Гравцеві вже встигли приписати 190 сантиметрів зросту, проте в порівнянні з партнерами по команді він виглядає не таким і високим. "Аякс" офіційні антропометричні дані футболіста з юнацької команди не називає.

До слова, 14-річний гренадер демонструє чудові результати у поточному сезоні – до впевненої гри у захисті він додав два голи і одну результативну передачу в 10 матчах.

Деякі футбольні вболівальники припускають, що Ісмону насправді не 14 років, а більше: нібито йому могли підробити дані. Інші схиляються до унікальності футболіста "Аякса" і нагадують, що в такому ж віці значними габаритами виділявся і Ромелу Лукаку: нині 26-річний нападник "Інтера" і збірної Бельгії.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол
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