Гравець "Аякса" в 14 років шокував мережу своїми габаритами – вражаюче фото
У соцмережах і на спортивних сайтах активно обговорюють 14-річного футболіста "Аякса", що виділяється на тлі однолітків своїми гігантськими габаритами.
Захисник "Аякса" U-15 Девід Ісмон має очевидну фізичну перевагу над своїми однолітками.
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Гравцеві вже встигли приписати 190 сантиметрів зросту, проте в порівнянні з партнерами по команді він виглядає не таким і високим. "Аякс" офіційні антропометричні дані футболіста з юнацької команди не називає.
До слова, 14-річний гренадер демонструє чудові результати у поточному сезоні – до впевненої гри у захисті він додав два голи і одну результативну передачу в 10 матчах.
Деякі футбольні вболівальники припускають, що Ісмону насправді не 14 років, а більше: нібито йому могли підробити дані. Інші схиляються до унікальності футболіста "Аякса" і нагадують, що в такому ж віці значними габаритами виділявся і Ромелу Лукаку: нині 26-річний нападник "Інтера" і збірної Бельгії.