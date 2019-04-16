Гравець збірної Бразилії здійснив жахливий фол у чемпіонаті Китаю: відео

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Пауліньо
Пауліньо / Фото з відкритих джерел

Півзахисник "Гуанчжоу Евергранд" Пауліньо отримав червону картку на 14 хвилині матчу чемпіонату Китаю проти "Пекін Реньхе" (1:2).

Бразилець високо піднятою ногою влучив суперникові в голову, за що був тут же вилучений з поля, пише sport.ua.

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Бразилець грає в Китаї з 2015 року, минулий сезон Пауліньо провів в "Барселоні" і забив 9 м'ячів в 34 матчах Прімери-2017/18, після чого був повернутий "Гуанчжоу" на правах оренди.

Спорт 24 писав, що в поєдинку молодіжної першості Росії між пітерським "Зенітом" і "Анжи" з Махачкали був забитий божевільний автогол. Гравець пітерського клубу Максим Левін з 30 метрів вирішив повернути м'яч воротареві, але круглий пролетів повз воротаря.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту
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